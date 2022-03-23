Сиквел «Секса в большом городе» продлили на второй сезон

Продолжение сериала «Секс в большом городе» от HBO Max продлили на второй сезон

Продолжение сериала «Секса в большом городе» продлили на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Руководство стриминг-сервиса HBO Max приняло такое решение из-за успеха сиквела. Так прошлогодняя премьера проекта «И просто так» стала самой просматриваемой среди оригинальных шоу платформы.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл. «И просто так» вышел в 2021 году, он рассказывает о дружбе и романтической жизни трех жительниц Нью-Йорка. В «И просто так» к своим ролям вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, игравшая в «Сексе в большом городе» четвертую главную героиню, не появилась в шоу.