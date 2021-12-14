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Продолжение «Секса в большом городе» показало рекордные просмотры

Сиквел «Секса в большом городе» занял первое место по просмотрам на HBO Max

Кадр: Сериал «И просто так»

Продолжение «Секса в большом городе» показало рекордные просмотры на стриминговой платформе HBO Max. Об этом сообщает Fox Business.

Уточняется, что 9 декабря сиквел популярного сериала занял первое место по просмотрам на сервисе, а также показал лучший старт. В HBO Max пояснили, что премьера усилила интерес к оригинальному сериалу, который поднялся на 11-е место в рейтинге сервиса.

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2 декабря

Премьера проекта «И просто так» (And Just Like That) состоялась 9 декабря. Ранее стало известно, что в сиквеле «Секса в большом городе» одну из главных героинь заменили небинарной персоной — стендап-комиком, которого сыграет актриса Сара Рамирес. Ким Кэтролл, исполнявшая роль Саманты, в шоу не появится. Авторы «Секса в большом городе» решили убрать персонаж Кэттролл из-за возникшего конфликта между актрисой и ее коллегой Сарой Джессикой Паркер.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл.

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Марина Погосян
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