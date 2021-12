Продолжение «Секса в большом городе» показало рекордные просмотры на стриминговой платформе HBO Max. Об этом сообщает Fox Business.

Уточняется, что 9 декабря сиквел популярного сериала занял первое место по просмотрам на сервисе, а также показал лучший старт. В HBO Max пояснили, что премьера усилила интерес к оригинальному сериалу, который поднялся на 11-е место в рейтинге сервиса.

Премьера проекта «И просто так» (And Just Like That) состоялась 9 декабря. Ранее стало известно, что в сиквеле «Секса в большом городе» одну из главных героинь заменили небинарной персоной — стендап-комиком, которого сыграет актриса Сара Рамирес. Ким Кэтролл, исполнявшая роль Саманты, в шоу не появится. Авторы «Секса в большом городе» решили убрать персонаж Кэттролл из-за возникшего конфликта между актрисой и ее коллегой Сарой Джессикой Паркер.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл.