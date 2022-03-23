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Крым и Донбасс свяжут транспортным коридором

В ЮФО рассказали, что Крым свяжут транспортным коридором с Донбассом

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов рассказал, что Крым и Донбасс свяжут транспортным коридором. Его слова передает РИА Новости.

Как предположил Степанов, это произойдет после того, как российские военные возьмут под контроль трассу от Крыма до Мариуполя. По словам замполпреда, с учетом наличия Крымского моста Крым станет транзитной территорией между Кавказским регионом и портами Северного Причерноморья, а также соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.

Ранее Степанов также рассказал о планах восстановить транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью.

Марина Совина
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