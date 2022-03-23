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Лавров назвал конечную цель Запада в противостоянии с Россией

Глава МИД России Лавров назвал возрождение однополярного мира конечной целью Запада

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Возрождение однополярного мира является конечной и основной целью коллективного Запада в противостоянии с Россией и другими суверенными странами, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», — заявил министр.

Ранее министр заявил, что специальная операция России на Украине сорвала антироссийский проект Запада. По словам Лаврова, у Москвы на фоне враждебных планов западных стран не было выбора в вопросе начала боевых действий. Он назвал масштабные антироссийские санкции «реакцией Запада на срыв его планов».

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Дмитрий Сотак
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