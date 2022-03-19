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Лавров рассказал о срыве антироссийского проекта Запада

Лавров заявил, что спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада

Фото: Евгений Биятов / ТАСС

Специальная операция России на Украине сорвала антироссийский проект Запада. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, у России на фоне враждебных планов западных стран не было выбора в вопросе начала боевых действий. Он отметил, что масштабные антироссийские санкции в этом разрезе стали реакцией Запада на срыв его планов. Лавров также заявил, что Запад будто «сорвался с цепи».

«Это все лишь доказывает одно — проект "анти-России" сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей в Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации», — отметил Лавров.

Кроме того, Лавров напомнил, что Россия была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, однако попытка провалилась. «Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось», — сказал он.

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Николай Чигасов
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