Лавров заявил о провале попытки союзничества с Западом

Глава МИД Лавров заявил, что Россия была готова сотрудничать с Западом в форме союза

Россия была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, однако этого не получилось, заявил глава МИД страны Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел заявил, что Вашингтон своими действиями осложняет процесс переговоров между Москвой и Киевом, не позволяя украинской стороне идти даже на минимальные уступки. Лавров подчеркнул, что Россия всегда выступает за дипломатическое решение проблем и проводит переговоры с представителями Украины.

18 марта глава российского МИД рассказал об отсутствии иллюзий у России в отношении Запада. По его словам, страна может рассчитывать только на собственные силы. Лавров заключил, что Москва выживет в условиях давления западной стороны.