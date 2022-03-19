Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров заявил о провале попытки союзничества с Западом

Глава МИД Лавров заявил, что Россия была готова сотрудничать с Западом в форме союза

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, однако этого не получилось, заявил глава МИД страны Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел заявил, что Вашингтон своими действиями осложняет процесс переговоров между Москвой и Киевом, не позволяя украинской стороне идти даже на минимальные уступки. Лавров подчеркнул, что Россия всегда выступает за дипломатическое решение проблем и проводит переговоры с представителями Украины.

18 марта глава российского МИД рассказал об отсутствии иллюзий у России в отношении Запада. По его словам, страна может рассчитывать только на собственные силы. Лавров заключил, что Москва выживет в условиях давления западной стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев
Убегающий от полиции водитель устроил массовое ДТП в подмосковном дворе
Лавров заявил о провале попытки союзничества с Западом
Главный тренер «Вашингтона» назвал выдающуюся особенность Овечкина
Правительство поддержит рынок труда в условиях западных санкций
СК пообещал установить всех причастных к преступлениям в Донбассе
В России заявили о введенных навсегда санкциях США
Лавров заявил о держащих украинскую делегацию за руку США
Гинцбург назвал срок начала вакцинации детей 6-11 лет «Спутником М»
Сотни шахтеров оказались заблокированными под землей после обстрелов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.