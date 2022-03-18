Лавров заявил об отсутствии иллюзий у России в отношении Запада

Глава МИД Лавров заявил, что РФ может рассчитывать только на себя и оставшихся союзников

На данный момент Россия может рассчитывать только на себя и оставшихся союзников. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал об отсутствии иллюзий у Москвы в отношении Запада. «После 2014 годы мы приобрели опыт, который позволял нам рассчитывать на собственные силы. И важнейший урок из этого исторического периода», — подчеркнул он.

При этом Лавров заключил, что Россия выживет в условиях давления западной стороны. Он напомнил, что меры, которые принимаются президентом и правительством, постепенно объявляются. «Это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам», — резюмировал министр.

Ранее Лавров заявил, что вопреки намерениям ослабить Россию, страна под влиянием санкций укрепляется. Он указал, что количество введенных против Москвы ограничительных мер превышает пять тысяч, что делает страну чемпионом по числу наложенных санкций.