Лавров заявил об укреплении России под санкциями

Глава МИД России Лавров заявил, что санкции всегда только укрепляли Россию

Вопреки намерениям ослабить Россию, страна под влиянием санкций укрепляется. Такое мнение в ходе интервью RT высказал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр вспомнил недавние слова президента России Владимира Путина о том, что страна стала чемпионом по числу введенных в ее отношении санкций. Он указал, что количество наложенных ограничительных мер превышает пять тысяч. «Это практически в два раза больше, чем число санкций, введенных против КНДР и Ирана. Но нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас», — отметил он.

Ранее в МИД России оценили зависимость российской экономики от Китая из-за санкций. По словам директора Первого департамента Азии МИД России Георгия Зиновьева, Китай не просто поставляет в Россию готовую продукцию, но также инвестирует в создание производств и рабочих мест. В качестве примеров подобного сотрудничества дипломат назвал предприятия китайских компаний «Хуавэй», «Грейт Волл» и «Хайер» в российских городах.