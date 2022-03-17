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МИД оценил зависимость российской экономики от Китая из-за санкций

В МИД РФ заявили, что конкуренция с Китаем будет стимулировать российский бизнес

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Значительное наращивание сотрудничества с экономически сильным Китаем, вызванное западными санкциями, будет для России не вызовом, а возможностью. Так вероятность зависимости российской экономики от Китая оценил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что Китай не просто поставляет в Россию готовую продукцию, но также инвестирует в создание производств и рабочих мест. В качестве примеров подобного сотрудничества дипломат назвал предприятия китайских компаний «Хуавэй», «Грейт Волл» и «Хайер» в российских городах.

«Что же касается возможной конкуренции [между российскими и китайскими компаниями], то ее наличие только стимулирует бизнес к еще более активному развитию», — заявил Зиновьев. Он напомнил, что Россия также реализует ряд крупных проектов на территории Китая, в том числе в сфере атомной энергетики.

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Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями после начала спецоперации на Украине. Среди прочего США и Евросоюз заморозили российские золотовалютные резервы и наложили персональные санкции на главу государства, ряд высокопоставленных чиновников, а также журналистов и общественных деятелей. Из-за введенных ограничений российский рынок покинули некоторые зарубежные компании и производители. Российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что ограничения бьют и по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике.

Китай — крупнейший торговый партнер России. Товарооборот между двумя странами в 2021 году достиг рекордного показателя в 140 миллиардов долларов, а к 2025 году Москва и Пекин хотят выйти к отметке в 200 миллиардов долларов.

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Валентина Шварцман
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