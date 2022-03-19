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Лавров заявил о держащих украинскую делегацию за руку США

Глава МИД Лавров заявил, что США не позволяют Украине соглашаться на требования России

Фото: пресс-служба МИД РФ

США своими действиями осложняют процесс переговоров между Москвой и Киевом, не позволяя украинской стороне идти даже на минимальные уступки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс» в субботу, 19 марта.

По словам министра, Россия всегда выступает за дипломатическое решение проблем и проводит переговоры с представителями Украины, хотя и сталкивается с определенными сложностями.

«Какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», — пояснил Лавров.

Ранее в марте глава российского МИД назвал причину эскалации ситуации на Украине. По его мнению, это связано с тем, что Запад не хотел решать конфликт мирным путем.

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Варвара Кошечкина
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