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Лавров рассказал о причинах эскалации кризиса на Украине

Глава МИД России Лавров обвинил Запад в нежелании решать ситуацию вокруг Украины миром

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Эскалация кризиса на Украине произошла из-за того, что Запад не хотел решать конфликт мирным путем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК.

Министр отметил многолетние усилия России по дипломатическому решению конфликта, последствия которого напрямую затрагивали национальные интересы Москвы. «Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы», — рассказал Лавров.

«Это совсем не про Украину. Верней, не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок», — констатировал Лавров причины украинского кризиса.

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По мнению министра, правила, которые лежат в основе нового миропорядка, писались в узком кругу заинтересованных государств. «Параллельно создавались узкие, неофициальные структуры. Есть гуманитарное право и специальное управление ООН. А в ЕС создали специальное партнерство по тому же вопросу, где решения принимаются без учета мирового сообщества», — рассказал глава ведомства.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы есть надежда на достижение компромисса в вопросе урегулирования украинского кризиса на переговорах с делегацией из Киева, даже несмотря на то, что они идут непросто. Так министр прокомментировал встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которая произошла 10 марта в турецкой Анталье.

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Дмитрий Сотак
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