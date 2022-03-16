Лавров заявил о надежде на достижение компромисса в переговорах с Украиной

Глава МИД Лавров заявил о надежде на достижение компромисса в переговорах России и Украины

У Москвы есть надежда на достижение компромисса в вопросе урегулирования украинского кризиса на переговорах с делегацией из Киева, даже несмотря на то, что они идут непросто. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя встречу со своим коллегой в Анталье в прямом эфире РБК.

На переговорах в Анталье, состоявшихся 10 марта, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не предлагал новых идей по урегулированию кризиса. «Мы будем готовы к таким контактам и в будущем, но желательно понимать, во-первых, какая добавленная стоимость от таких контактов, и, во-вторых, как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием переговорного процесса белорусского канала», — отметил министр.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России, Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров, даже встречались в Анталье 10 марта. Однако беседа дипломатов была недолгой. По ее итогам Лавров подчеркнул, что переговорный процесс идет только в рамках общения делегаций двух стран, которые первоначально встретились 27 февраля в Белоруссии.