В «Яндекс.Еде» высказались об утечке данных пользователей

В «Яндекс.Еде» заявили, что новой утечки данных юзеров сервиса с 1 марта не происходило

Сервис «Яндекс.Еда» высказался об утечке данных пользователей после того, как в сети появились сообщения о сайте с картой, на которой была визуализирована ранее слитая информация о юзерах. Пресс-служба компании заявила ТАСС, что новых утечек данных не происходило.

«Речь про утечку, о которой "Яндекс.Еда" рассказала 1 марта и тогда же уведомила всех затронутых пользователей по электронной почте», — сказали в компании, комментируя новость о сайте со слитой базой данных.

В «Яндекс.Еде» добавили, что портал с картой, на который ранее ссылались СМИ, уже недоступен. Представитель сервиса также отметил, что с 1 марта новых инцидентов в сфере информационной безопасности в компании не было.

22 марта в Telegram-каналах и СМИ появились сообщения о сайте с картой, на которую были внесены данные о пользователях «Яндекс.Еды». Уточнялось, что ресурс предоставлял информацию об адресе юзеров, а также их номер телефона, имя и траты на заказы.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей. «В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее», — говорилось в заявлении компании. Утверждалось, что после инцидента «Яндекс» ужесточил подход к хранению чувствительной информации, а в отношении виновного в утечке сотрудника предприняли установленные законом меры.

Ранее стало известно, что специалисты по кибербезопасности зафиксировали утечку данных банковских карт россиян. В компании Infosecurity сообщили, что за три дня в даркнет были слиты данные более 100 тысяч карт из России.