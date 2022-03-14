В даркнет слили данные банковских карт десятков тысяч россиян

«Ъ»: в даркнет слили данные более ста тысяч банковских карт россиян

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали утечку данных банковских карт тысяч россиян. По данным компании Infosecurity, за последние три дня в даркнет были слиты данные более ста тысяч карт из России, передает «КоммерсантЪ».

В частности, как уточнил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, накануне появлялось как минимум одно предложение о продаже таких данных. «Продавал его на форуме некий англоязычный пользователь, но объявление было удалено, так как на форуме запрещена "работа по RU"», — рассказал эксперт.

В то же время, по мнению управляющего RTM Group Евгения Царева, такой рост утечек наблюдается не только в последние дни — массовые утечки «произошли гораздо раньше». Однако специалист согласился, что злоумышленники резко активизировались, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них ранее.

Эксперты предполагают, что преступники выложили данные в сеть, так как сведения потеряли ценность. Это может быть связано с тем, что запасы украденных в России карт теперь невозможно использовать за рубежом. Однако на территории страны из этих данных можно использовать ФИО владельца карты и название банка. Эту информацию, как отметили эксперты, злоумышленники могут применять в различных мошеннических схемах.

Ранее россиян предупредили о старой схеме мошенников в интернете, которая стала вновь актуальной в последнее время. Речь идет о рассылке по электронным адресам крупных компаний. Сотруднику приходит письмо на русском языке, в котором сообщается, что отправитель неправильно записал электронную почту бухгалтерии, и поэтому просит переслать счет для оплаты по нужному адресу.

