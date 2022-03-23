У России захотели забрать более 500 самолетов

Лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов российских авиакомпаний на $20 млрд

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что иностранные лизингодатели запросили вернуть более 500 самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Савельев отметил, что выкуп транспортных средств иностранного производства будет стоить 20 миллиардов долларов, что является «очень большой суммой». Глава Минтранса также сообщил, что дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, может привести к кросс-дефолту банков, которые выставляли аккредитивы против зарубежных банков. «Поэтому либо банки страдают, либо авиакомпании, потому что банки предъявляют претензии», — объяснил он.

По словам министра, лизингодатели не хотят продавать России самолеты. «Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — заявил министр.

Ранее аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году. По прогнозам экспертов, средняя стоимость авиабилета может увеличиться с 9 до 14 тысяч рублей, при этом спрос на бронирования снизится на 20 процентов. В ВТБ пояснили, что из-за новых ограничений лизинг самолетов будет обходиться в 1,5 раза дороже, так как расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков.