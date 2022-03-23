В России предсказали подорожание авиабилетов в полтора раза

Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости авиабилетов по России до 50 процентов

Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году. О возможном подорожании билетов в полтора раза сообщается в Telegram-канале банка.

По прогнозам экспертов, средняя стоимость авиабилета может увеличиться с 9 до 14 тысяч рублей, при этом спрос на бронирования снизится на 20 процентов. Такие выводы основаны на ожидании двукратного роста цен на авиакеросин и ослабления рубля.

В ВТБ пояснили, что из-за новых ограничений лизинг самолетов будет обходиться в 1,5 раза дороже, так как расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков.

Ранее в марте туроператоры спрогнозировали рост спроса на внутренний и внешний туризм в апреле. По мнению экспертов, стоимость услуг в туристическом бизнесе будет зависеть от инфляции и динамики спроса. Так, в первую очередь ожидается изменение цены на продукты питания.