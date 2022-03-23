Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России предсказали подорожание авиабилетов в полтора раза

Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости авиабилетов по России до 50 процентов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году. О возможном подорожании билетов в полтора раза сообщается в Telegram-канале банка.

По прогнозам экспертов, средняя стоимость авиабилета может увеличиться с 9 до 14 тысяч рублей, при этом спрос на бронирования снизится на 20 процентов. Такие выводы основаны на ожидании двукратного роста цен на авиакеросин и ослабления рубля.

В ВТБ пояснили, что из-за новых ограничений лизинг самолетов будет обходиться в 1,5 раза дороже, так как расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков.

Ранее в марте туроператоры спрогнозировали рост спроса на внутренний и внешний туризм в апреле. По мнению экспертов, стоимость услуг в туристическом бизнесе будет зависеть от инфляции и динамики спроса. Так, в первую очередь ожидается изменение цены на продукты питания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
Камала Харрис обиделась на Vogue из-за своего фото на обложке номера
Компания российского олигарха допустила технический дефолт
Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках
Россию лишили чемпионата мира по плаванию
Россиян отстранили от чемпионата мира по водным видам спорта
Аспирин снизил риск смерти после коронавирусной инфекции
Китай не захотел видеть у себя российских экспортеров
Названы последствия перевода расчетов с Европой за газ в рубли
США захотели помочь Европе поставками СПГ и водорода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.