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Украинские военные обстреляли задание школы в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли школу и газопровод в Брянке

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинские военные обстреляли газопровод и здание школы в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает в своем Telegram-канале.

В представительстве республики заявили, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Брянка были повреждены газопровод среднего давления и средняя школа №4, а также три дома и восемь хозяйственных построек.

Там также добавили, что в городе Первомайск украинскими военными были обстреляны здание «Первомайского колледжа» и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что Народная милиция (НМ) республики взяла под свой контроль около 80 процентов территории ЛНР и продолжает наступление на позиции ВСУ. По его словам, к 22 марта украинская сторона продолжала удерживать населенные пункты Попасная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Кременная.

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Алевтина Запольская
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