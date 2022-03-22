Названы оставшиеся под контролем ВСУ города и поселки в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник заявил о взятии под контроль 80 процентов территории республики

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) взяла под свой контроль около 80 процентов территории республики и продолжает наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

Политик назвал города и поселки, который до сих пор удерживает украинская сторона: Попасная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Кременная. «Остальная территория республики освобождена», — сказал Пасечник.

Обстановку в зоне боевых действий он охарактеризовал как стабильно тяжелую, но подчеркнул, что сил и техники для окончательного разгрома украинской армии в регионе достаточно.

«Практически на всех освобожденных территориях начали работать автозаправочные станции, это было проблемным вопросом (...). Запущена работа всех экстренных служб», — описал глава республики ситуацию в занятых населенных пунктах.

Ранее стало известно, что Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) взяла под свой контроль почти половину окруженного Мариуполя. Потери украинской стороны в городе оцениваются как очень тяжелые.