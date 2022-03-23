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Названы самые бюджетные направления для отдыха россиян на майские праздники

В мае цены на проживание в отелях Кисловодска начинаются от двух тысяч рублей

Фото: Sergey Bogomyako / Shutterstock

Самым бюджетным внутрироссийским направлением для путешествий на майские праздники оказался Кисловодск. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

По статистике онлайн-сервиса, россияне бронируют отдых в мае от двух до девяти ночей и тратят на размещение от двух до четырех тысяч рублей в сутки. «В среднем семья из трех человек за недельный отдых в мае платит 18,8 тысячи рублей. Наибольшим спросом пользуют отели (57 процентов) и квартиры (36,5 процента)», — заявили аналитики.

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Так, средняя стоимость проживания в гостинице Кисловодска за одну ночь составляет две тысячи рублей, в Севастополе — 2,3 тысячи, в Калининграде — 2,6 тысячи. Цены на гостиницы в Волгограде стартуют от 2,9 тысячи рублей в сутки на человека.

Дороже обойдется отдыхающим жилье в Великом Новгороде, Казани и Нижнем Новгороде — от 3,1 тысячи рублей. Как указали специалисты, самая высокая стоимость проживания на начало мая наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, где одна ночь размещения стоит от 3,4 до 3,8 тысячи рублей соответственно.
 
Ранее в марте сообщалось, что, по мнению большинства россиян (26,5 процента), самый счастливый регион России — Крым. На втором месте рейтинга с небольшим отрывом оказался Краснодарский край — 22,7 процента участников опроса считают, что счастье нужно искать именно в этом регионе. Третью строчку заняла Калининградская область, набрав 11,3 процента голосов.

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Валентина Процкова
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