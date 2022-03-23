Названы самые бюджетные направления для отдыха россиян на майские праздники

В мае цены на проживание в отелях Кисловодска начинаются от двух тысяч рублей

Самым бюджетным внутрироссийским направлением для путешествий на майские праздники оказался Кисловодск. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

По статистике онлайн-сервиса, россияне бронируют отдых в мае от двух до девяти ночей и тратят на размещение от двух до четырех тысяч рублей в сутки. «В среднем семья из трех человек за недельный отдых в мае платит 18,8 тысячи рублей. Наибольшим спросом пользуют отели (57 процентов) и квартиры (36,5 процента)», — заявили аналитики.

Так, средняя стоимость проживания в гостинице Кисловодска за одну ночь составляет две тысячи рублей, в Севастополе — 2,3 тысячи, в Калининграде — 2,6 тысячи. Цены на гостиницы в Волгограде стартуют от 2,9 тысячи рублей в сутки на человека.

Дороже обойдется отдыхающим жилье в Великом Новгороде, Казани и Нижнем Новгороде — от 3,1 тысячи рублей. Как указали специалисты, самая высокая стоимость проживания на начало мая наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, где одна ночь размещения стоит от 3,4 до 3,8 тысячи рублей соответственно.



Ранее в марте сообщалось, что, по мнению большинства россиян (26,5 процента), самый счастливый регион России — Крым. На втором месте рейтинга с небольшим отрывом оказался Краснодарский край — 22,7 процента участников опроса считают, что счастье нужно искать именно в этом регионе. Третью строчку заняла Калининградская область, набрав 11,3 процента голосов.

