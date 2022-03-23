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В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи

Медведи из зоопарка в Екатеринбурга проснулись в Международный день медведя 23 марта

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Медведи, живущие в зоопарке Екатеринбурга, проснулись в Международный день медведя. Об этом сообщает местный портал E1.

По информации издания, белокоготный медведь Карат, пожилая медведица Ветка и гималайский медведь Гай вышли из спячки 23 марта. По словам работников учреждения, животные проснулись еще две недели назад, однако не захотели выходить из берлог из-за переменчивой погоды.

«Медведи ориентируются по погоде и просыпаются в зависимости от того, пришла весна рано или поздно. Медведь просыпается несколько суток или даже недель, организм постепенно переходит из режима сохранения энергии в более активный. Обычно они выходят из спячки в начале марта, но в этом году весна была очень странная», — пояснили сотрудники зоопарка.

По словам специалистов, животных начали выманивать из берлог лакомствами, яблоками и кормом, когда погодные условия улучшились. Известно, что медведи продолжат спать по ночам в берлогах на мягких подстилках из соломы, а днем они проводят время в своих вольерах.

Ранее житель Мурманской области Александр Воронин обнаружил следы бурого медведя, который вышел из берлоги после спячки. Он предупредил местных жителей об опасности встречи с хищником и опубликовал фотографии находки в сети. Судя по фото, найденные следы — около 20 сантиметров в диаметре. Воронин уточнил, что они принадлежат самцам медведя, которые выходят из спячки первыми.

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Майя Пономаренко
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