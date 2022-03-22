Жителей российского региона предупредили о проснувшихся после спячки медведях

Житель Мурманской области обнаружил 20-сантиметровые следы бурого медведя

Житель Мурманской области Александр Воронин обнаружил следы бурого медведя, который вышел из берлоги после спячки. Он предупредил местных жителей об опасности встречи с хищником и опубликовал фотографии находки в сообществе во «ВКонтакте» «Подслушано в Оленегорске».

Судя по фото, найденные следы — около 20 сантиметров в диаметре. Житель российского региона уточнил, что они принадлежат самцам медведя, которые выходят из спячки первыми. Следом за ними, в апреле, проснутся самки с потомством. Они сразу отправятся искать пищу, так что жителям Кольского полуострова стоит быть осторожней, предупреждает автор поста.

По информации из открытых источников, в широтах Кольского полуострова бурые медведи выходят из берлог с конца марта до начала июня. Проснувшись, зверь сначала находится поблизости к месту спячки. Но спустя два-три дня зверь отходит от берлоги уже на 50-100 метров.

Ранее научный сотрудник Института проблем экологии имени А.Н. Северцова Илья Мордвинцев предупредил россиян о массовом переселении хищных животных. По его словам, изменение климата приводит к быстрому таянию льдов — главной площадки для питания белых медведей. Из-за этого все больше медведей остаются на суше и выходят за едой к людям, предупредил эксперт.