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Россиян предупредили о массовом переселении хищных животных

Ученый Мордвинцев: все больше белых медведей остаются на суше из-за изменения климата

Фото: Shutterstock

Изменение климата приводит к быстрому таянию льдов — главной площадки для питания белых медведей. Из-за этого все больше медведей остаются на суше, на островах. О массовом переселении этих хищных млекопитающих «Российской газете» рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А.Н.Северцова Илья Мордвинцев.

В поисках еды белые медведи все чаще выходят к людям, предупредил эксперт. В некоторых регионах такие животные явно голодают, отметил он. Сложная ситуация наблюдается, в частности, на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа. «Там им (медведям — прим. «Ленты.ру») приходится искать себе пищу на скалах, где гнездуются птицы. Вот там, увы, мы находим животных и павших и в крайней степени истощения», — посетовал Мордвинцев.

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Белым медведям пока не грозит полное исчезновение, отметил ученый. Но стремительное потепление в Арктике очень сильно осложняет им существование, подчеркнул он. «Однозначно можно сказать, что по мере адаптации белых медведей будет возникать все больше проблем и у нас с этими животными, и у них с нами», — предупредил эксперт.

Ранее в январе стало известно о белых медведях, которые прошли 600 километров ради обеда с вахтовиками. Животных специально вывезли в тундру, но они вернулись обратно.

Нина Ташевская
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