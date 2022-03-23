Минздрав оценил ситуацию с лекарствами в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что производство и поставки лекарств идут по плану

Делать запасы лекарственных препаратов россиянам не нужно, производство и поставки медикаментов продолжаются в плановом режиме. Так ситуацию с лекарствами в России оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом в среду, 23 марта, пишет ТАСС.

Он отметил, что цены на жизненно важные препараты являются фиксированными и могут быть изменены только по объективным причинам. Это, по словам Мурашко, обеспечивает «ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов, в том числе в аптечной сети».

Министр рассказал также, что во вторник, 22 марта, прошла встреча с поставщиками медикаментов, которые отмечают, что уже сегодня потребление возвращается к объемам марта прошлого года.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова объяснила, что дефицит лекарств в аптеках страны обусловлен нездоровым ажиотажем россиян. Она сообщила, что на складах препараты есть в достаточном количестве и призвала сограждан не создавать искусственный дефицит и не приобретать медикаменты в чрезмерных количествах.