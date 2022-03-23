Росздравнадзор заявил о достаточном количестве лекарств на складах

Росздравнадзор объяснил дефицит лекарств в аптеках нездоровым ажиотажем россиян

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова объяснила дефицит лекарств в аптеках нездоровым ажиотажем россиян и отметила, что на складах препараты есть в достаточном количестве. Ее слова в среду, 23 марта, приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства заявила, что Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит на сегодняшний день никаких рисков, поскольку крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме.

Она также обратила внимание на то, что, если в каких-то аптеках временно отсутствуют те или иные препараты, это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны населения и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.

«Люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в 5-10 раз», — заявила Самойлова и уточнила, что Росздравнадзор постоянно мониторит наличие в России необходимых лекарств.

Она призвала сограждан не создавать искусственный дефицит и не приобретать медикаменты в чрезмерных количествах.

Ранее Минздрав России сообщил, что в стране нет дефицита жаропонижающих сиропов для детей, о котором ранее сообщали СМИ.