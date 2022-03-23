Минздрав России заявил об отсутствии дефицита жаропонижающих для детей

Минздрав сообщил, что дефицита жаропонижающих сиропов для детей в России нет

В России отсутствует дефицит жаропонижающих лекарственных средств в форме сиропа для детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в среду, 22 марта, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что у дистрибьюторов и в аптечных сетях находятся почти 7,5 миллиона упаковок детского ибупрофена, а также более 2,3 миллиона — парацетамола.

Минздрав России также отметил, что, по данным Росздравнадзора на 22 марта, в гражданском обороте есть следующие препараты в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь: «Нурофен для детей», «Ибупрофен акос», «Ибупрофен», «Детский панадол», «Парацетамол акос», «Парацетамол эко», «Парацетамол эколаб», «Эффералган» и другие.

Кроме того, производитель детского жаропонижающего Reckitt 23 марта в беседе с «Говорит Москва» заявил, что продолжит поставки своих товаров в Россию.

Ранее о том, что в московских аптеках возникли проблемы с импортными детскими жаропонижающими препаратами, сообщало РБК. Издание уточняло, что жители столицы стремительно раскупают препараты в форме сиропов. В частности, французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол».