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В аптеках возникли проблемы с импортными жаропонижающими для детей

РБК: в аптеках Москвы возникли проблемы с импортными детскими жаропонижающими препаратами

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В московских аптеках возникли проблемы с импортными детскими жаропонижающими препаратами. Об этом сообщает в среду, 23 марта, РБК.

По сведениям издания, жители столицы стремительно раскупают препараты в форме сиропов.

Речь идет о двух препаратах парацетамола производства французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол», а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

РБК также выяснил, что одна из фармацевтических компаний перестала поставлять свой препарат парацетамола в Россию.

Накануне глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила, что дистрибьюторам удалось сформировать запас лекарств в российских аптеках, его должно хватить на два-четыре месяца.

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Анна Щербакова
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