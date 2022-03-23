В аптеках возникли проблемы с импортными жаропонижающими для детей

РБК: в аптеках Москвы возникли проблемы с импортными детскими жаропонижающими препаратами

В московских аптеках возникли проблемы с импортными детскими жаропонижающими препаратами. Об этом сообщает в среду, 23 марта, РБК.

По сведениям издания, жители столицы стремительно раскупают препараты в форме сиропов.

Речь идет о двух препаратах парацетамола производства французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол», а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

РБК также выяснил, что одна из фармацевтических компаний перестала поставлять свой препарат парацетамола в Россию.

Накануне глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила, что дистрибьюторам удалось сформировать запас лекарств в российских аптеках, его должно хватить на два-четыре месяца.