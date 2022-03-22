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В российских аптеках рассказали о запасах лекарств

В Альянсе фармацевтических ассоциаций заявили о сформированном запасе лекарств на 4 месяца

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дистрибьюторам удалось сформировать запас лекарств в российских аптеках, его должно хватить на два-четыре месяца. Об этом рассказала ТАСС во вторник, 22 марта, директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Накануне российские врачи пожаловались на дефицит более чем 80 лекарств в аптеках страны.

В частности, медики сообщили о нехватке противовоспалительных препаратов (детский нурофен), гастроэнтерологических (урсофальк), противоэпилептических, противосудорожных (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин), а также антидепрессантов (пароксетин, анафранил) и антипсихотиков (рисполепт).

Также возникли проблемы с инсулином, лекарствами для поджелудочной и щитовидной железы, для страдающих диабетом (земпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия).

Врачи уточнили, что пик временного дефицита в России вызван ажиотажным спросом и уже был пройден.

22 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в России подготовлены новые решения по поддержке фармацевтической отрасли. Предполагается, в частности, что регистрация фармпродукции и медизделий будет упрощена, а закупочные процедуры упростят.

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Анна Щербакова
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