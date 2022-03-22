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Российские врачи рассказали о нехватке 80 лекарств в аптеках

«Ведомости»: врачи пожаловались на нехватку более 80 лекарств в аптеках России

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Российские врачи пожаловались на дефицит более чем 80 лекарств в аптеках страны. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный профессиональным сообществом «ВрачиРФ», пишут «Ведомости».

В частности, медики рассказали о нехватке противовоспалительных препаратов (детский нурофен), гастроэнтерологических (урсофальк), противоэпилептических, противосудорожных (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин), а также антидепрессантов (пароксетин, анафранил) и антипсихотиков (рисполепт).

Кроме того, проблемы возникли с инсулином, лекарствами для поджелудочной и щитовидной железы, для страдающих диабетом (земпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия), а также комбинированных оральных контрацептивов и препаратов для менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан).

В издании при этом подчеркнули, что пик временного дефицита вызван ажиотажным спросом и уже был пройден.

22 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России подготовлены новые решения по поддержке фармацевтической отрасли. Предполагается, в частности, что регистрация фармпродукции и медизделий будет упрощена, а закупочные процедуры упростят.

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Варвара Кошечкина
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