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Россиянам пообещали импортозамещение популярных лекарств

Мишустин рассказал о новых мерах по поддержке фармацевтической отрасли

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России подготовлены новые решения по поддержке фармацевтической отрасли, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова цитирует ТАСС.

Предполагается, в частности, что регистрация фармпродукции и медизделий будет упрощена, а закупочные процедуры упростят. Также будут меры, которые помогут импортозамещению популярных лекарств и медизделий, пообещал глава правительства.

«У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции», — заявил премьер.

Ранее в Минздраве заявили, что возможной причиной недостатка лекарств в аптеках России может быть повышенный спрос. По оценкам министерства, ситуация никак не связана с прекращением поставок препаратов в Россию. При этом глава ведомства просил жителей страны отказаться от массовых закупок лекарств.

Платон Щукин
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