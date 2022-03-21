Названа причина недостатка лекарств в российских аптеках
Возможной причиной недостатка лекарств в аптеках России может быть повышенный спрос. Об этом заявил в понедельник, 21 марта, заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев, передает ТАСС.
Представитель ведомства заверил, что ситуация никак не связана с прекращением поставок лекарственных препаратов в Россию.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что все ключевые фармкомпании продолжат поставлять лекарства в Россию.
Цены на жизненно важные препараты в России регулируются, а их поставки осуществляются в стабильном формате, уточнил глава ведомства.
18 марта руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что в России не наблюдается сложностей с производством и поставками лекарств. По ее словам, проблемы с наличием препаратов для щитовидной железы возникли из-за ажиотажного спроса. Что касается онкологических препаратов, то их закупки производятся с большим запасом, так что сейчас не должно быть проблем с их наличием.