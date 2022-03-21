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Минздрав ответил на вопрос о поставках лекарств в Россию

Мурашко заявил о продолжении поставок в Россию лекарств ключевыми фармкомпаниями

Фото: Shutterstock

Все ключевые фармкомпании продолжат поставлять лекарства в Россию. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о лекарствах, он отметил, что цены на жизненно важные препараты в нашей стране регулируются, а их поставки осуществляются в стабильном формате.

Ранее глава Минздрава обратился к россиянам с просьбой не создавать ажиотажный спрос на лекарства. По его словам, в стране нет их дефицита, однако граждане паникуют из-за фейковых сообщений и буквально сметают товары с полок.

В пятницу, 18 марта, глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России не наблюдается сложностей с производством и поставками лекарств. По ее словам, проблемы с наличием препаратов для щитовидной железы возникли из-за ажиотажного спроса. Что касается онкологических препаратов, то их закупки производятся с большим запасом, так что сейчас не должно быть проблем с их наличием.

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Роман Кирьянов
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