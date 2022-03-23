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Постпред России при ООН призвал не поддерживать западную резолюцию по Украине

Небензя назвал возобновление спецсессии Генассамблеи ООН по Украине антироссийским шагом

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Возобновление спецсессии Генассамблеи ООН по Украине является антироссийским шагом, подталкивающим Киев сохранить нереалистичные позиции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Такой сценарий (принятие резолюции — прим. «Ленты.ру») осложнит урегулирование ситуации на Украине, поскольку он, скорее всего, ободрит украинских переговорщиков и подтолкнет их к сохранению сегодняшних нереалистичных позиций, не соответствующих ни ситуации на земле, ни необходимости устранения причин, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине», — отметил постпред.

Небензя призвал «здравомыслящие и не парализованные блоковой дисциплиной страны» не поддерживать западную резолюцию по Украине. «На фоне антироссийских усилий наших западных коллег мы отмечаем инициативу наших партнеров из ЮАР, внесших альтернативный текст, составленный очень близко к нашему гуманитарному проекту в Совете Безопасности», — заключил он.

Ранее постпред при ООН назвал причины военной операции России на Украине. По его словам, Россия пошла на военную операцию на Украине, исчерпав все пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Он добавил, что причиной операции на Украине также стал отказ Западных стран «приструнить» Киев.

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Виктория Кондратьева
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