В ООН назвали причины военной операции России на Украине

Постпред в ООН Небензя заявил, что мирные пути урегулирования в Донбассе были исчерпаны

Россия пошла на военную операцию на Украине, исчерпав все пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Мы пошли на этот шаг, исчерпав все мирные и дипломатические способы решения конфликта в Донбассе, и только после того, как Киев недвусмысленно неоднократно подтвердил, что не собирается выполнять Минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности», — заявил Небензя.

Он добавил, что причиной операции на Украине также стал отказ Западных стран «приструнить» Киев. «Только после того как президент Зеленский не только подтвердил стремление Украины вступить в НАТО, что является прямой угрозой жизненным интересам нашей страны, но и пригрозил отказаться от безъядерного статуса Украины», — сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что Москва запросила 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине. Согласно проекту резолюции, СБ призывает к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения эвакуации мирного населения.