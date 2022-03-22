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Россия запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН

Россия запросила голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия запросила на среду, 23 марта, голосование в Совбезе ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

«Россия просит провести голосование в среду (23 марта, — прим. "Ленты.ру")», — сообщил собеседник агентства. Другой источник эту информацию подтвердил.

Согласно проекту резолюции, Совет безопасности (СБ) призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». При этом в Совбезе указали на необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.

В документе говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, которые находились в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва в ближайшее время запросит голосование в Совете Безопасности организации по своей гуманитарной резолюции по Украине.

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Марина Совина
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