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Россия запросит голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине в ООН

Дипломат Полянский сообщил, что РФ запросит голосование в СБ ООН по резолюции по Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto/ Globallookpress.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва в ближайшее время запросит голосование в Совете Безопасности организации по своей гуманитарной резолюции по Украине, передает РИА Новости.

«Мы получили ряд просьб (от стран-членов ООН) о включении в число соавторов (резолюции) и планируем в ближайшем будущем запросить голосование по нашему проекту в Совете Безопасности», — указал дипломат.

17 марта постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине. По словам дипломата, такое решение принято на фоне того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать российскую резолюцию.

Проект резолюции был представлен 15 марта. Согласно документу, Совбез ООН призывает к прекращению огня на Украине. Это решение было достигнуто в результате двусторонних переговоров и поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

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Марина Совина
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