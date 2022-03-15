Россия запросила в ООН голосование по резолюции по Украине

Россия запросила голосование в ООН по новому проекту, касающемуся резолюции по Украине

Россия запросила голосование в Совбезе ООН, которое коснется нового проекта резолюции по Украине. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предварительная дата может быть назначена на 16 марта. «Посмотрим, как западники будут оправдывать свою позицию по нашему проекту. Если они его поддержат, это станет новым вопиющим примером западных "двойных стандартов"!» — написал он.

Ранее во вторник, 15 марта, Россия представила проект резолюции по Украине. Согласно документу, Совет безопасности ООН призывает «к прекращению огня» на Украине. Такое решение смогли достичь благодаря переговорам обеих сторон, и это поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Россия в новом проекте также напомнила, что все заинтересованные в разрешении конфликта стороны должны договориться о «гуманитарных паузах».

РИА Новости также сообщает, что Совбез ООН потребовал «полной защиты гражданских лиц», в частности, женщин и детей.

Мнение о происходящем на Украине также высказал представитель МИД России Петр Ильичев. По его словам, Москва не исключает, что потенциальное соглашение об урегулировании с Киевом конфликта будут заключать через резолюцию в Совбезе ООН.

Украинская сторона со «сдержанным оптимизмом» оценивает прогресс по переговорам с Россией, однако не готова идти на серьезные уступки, отметил член киевской делегации, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.