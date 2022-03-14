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МИД России прокомментировал утверждение договоренностей с Украиной в ООН

В МИД России не исключили, что договоренности с Украиной утвердят в Совбезе ООН
Петр Ильичев

Петр Ильичев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Москва не исключает, что потенциальное соглашение об урегулировании с Киевом могут заключить путем утверждения резолюции в Совбезе ООН. С таким мнением выступил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью для РИА Новости.

«Когда стороны еще не достигли конкретных договоренностей, говорить о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы их официально зафиксировала, преждевременно. Хотя исключать такое развитие не стоило бы», — отметил он, комментируя возможность достижения таких договоренностей.

При этом Ильичев напомнил, что одобрение Минских соглашений в резолюции Совбеза никак не сказалось на их выполнении украинской стороной.

Украинская сторона со «сдержанным оптимизмом» оценивает прогресс по переговорам с Россией, однако не готова идти на серьезные уступки, рассказал ранее член киевской делегации, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

Виктория Кондратьева
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