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Россия временно отменила голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине

Небензя сообщил, что РФ временно снимает запрос на голосование по резолюции по Украине

Фото: David Delgado

Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Постпред при этом подчеркнул, что Россия не отзывает документ, а лишь временно отменяет голосование.

По словам дипломата, такое решение было принято на фоне того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать российскую резолюцию.

15 марта Россия представила проект резолюции по Украине. Согласно ей, Совбез ООН призывает к прекращению огня на Украине. Такого решения достигли благодаря переговорам обеих сторон, и оно поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции по Украине перенесли и назначили на 18 марта.

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Марина Совина
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