Голосование по резолюции России в ООН перенесли

Полянский сообщил о переносе голосования по резолюции РФ в СБ ООН по Украине на 17 марта

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по российскому проекту резолюции по Украине перенесли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Полянский заявил о переносе голосования в СБ ООН по российской резолюции, которая призывает к прекращению огня на Украине для вывода мирных граждан.

«Поскольку ряд коллег по СБ попросил нас в соответствии со сложившейся в Совете практикой провести консультации по нашему проекту, мы решили организовать их утром 16 марта. Голосование, таким образом, отодвигается на 17 марта (формальное подтверждение должно еще последовать завтра)», — написал постпред России в ООН.

Ранее 15 марта Россия представила проект резолюции по Украине. Согласно документу, Совет безопасности ООН призывает к прекращению огня на Украине. Такого решения достигли благодаря переговорам обеих сторон, и оно поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

Кроме того, в резолюции Россия напомнила, что заинтересованным в разрешении конфликта сторонам следует договориться о «гуманитарных паузах».