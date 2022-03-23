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Производство кофе оказалось под угрозой из-за роста цен

Производители кофе заявили о критической ситуации из-за роста цен на удобрения

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Производители кофе заявили о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Об этом сообщает Bloomberg.

Фермеры стараются найти альтернативы удобрениям, цены на которые растут во всем мире из-за перебоев с поставками, в том числе из России и Белоруссии — обе страны являются одними из ведущих мировых поставщиков удобрений. Другие ресурсы, необходимые для сельского хозяйства, тоже растут в цене, в то время как стоимость кофе отстает от затрат фермеров на производство.

Из-за стремительного подорожания ресурсов отрасль оказалась под угрозой. Некоторые фермеры в Гватемале рассматривают органические отходы как дешевую замену азотным, фосфорным и калийным удобрениям, хотя такое решение может значительно снизить урожайность. Другие производители разбавляют удобрения водой, чтобы растянуть запасы, несмотря на меньшую результативность такого подхода.

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В Никарагуа фермеры вынуждены сократить закупки удобрений, чтобы не столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. В Коста-Рике производители надеются, что в составе почвы уже достаточно питательных веществ, и сокращают использование удобрений. По оценкам участников рынка, к третьему кварталу 2022 года в отрасли начнется паника: крупнейшему производителю кофе Бразилии запасов удобрений хватит только на три-шесть месяцев.

Ранее в марте аналитики предупредили, что могут возникнуть перебои с поставками в Россию таких товаров, как кофе, бытовая техника и туалетная бумага. Согласно прогнозам, цены на продукцию вырастут, однако дефицита ожидать не стоит.

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Платон Щукин
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