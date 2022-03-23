В администрации российского города прошли обыски

В администрации Комсомольска-на-Амуре задержаны начальник отдела транспорта и его зам

В кабинетах двух сотрудников администрации Комсомольска-на-Амуре прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Ивана Лаврентьева.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела транспорта Дмитрия Корнева и его заместителя Степана Богдашкина.

Причины обысков и задержания не раскрываются.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ выявили факт превышения должностных полномочий администрацией Базарно-Карабулакского района. По версии следствия, сотрудники администрации причинили бюджету ущерб на 20 миллионов рублей, оплатив невыполненные работы. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска правоохранители изъяли служебную документацию.

