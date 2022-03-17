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ФСБ выявила пропажу 20 миллионов в администрации района Саратовской области

В Саратовской области возбудили дело о превышении полномочий из-за пропажи 20 млн рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Саратовской области сотрудники ФСБ выявили факт превышения должностных полномочий администрацией Базарно-Карабулакского района, которая незаконно оплатила услуги компании за невыполненные работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, сотрудники администрации причинили бюджету ущерб на 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В ходе обыска правоохранители изъяли служебную документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на замглавы администрации Ставрополя завели дело об ущербе городу на 25 миллионов рублей. Из-за допущенных чиновником нарушений на счет ООО «Технология» были перечислены 25 миллионов рублей за работы по укладке брусчатки около двух городских прудов. На деле же работы так и не были выполнены.

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Мария Рубникович
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