Минобороны доложило об уничтожении 97 украинских военных объектов, включая «Точку-У»

За минувшие сутки российская авиация уничтожила 97 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая транспортно-заряжающую машину ТРК «Точка-У» в промышленной зоне северной окраины Киева. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам.

По его словам, среди пораженных объектов военной инфраструктуры Украины также числятся две пусковые установки, восемь зенитных ракетных комплексов, шесть из которых ЗРК «Бук-М1», а также три станции артиллерийской разведки, которые произвели в странах НАТО.

Конашенков доложил, что российские ПВО сбили в воздухе 16 украинских беспилотников и самолет ВСУ Су-24 в районе Изюма. Он также сообщил о трех уничтоженных «Байкатарах ТБ-2» около населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького.

Ранее ведомство показало уничтожение ангара с украинским вооружением с помощью вертолета Ка-52 и управляемых ракет. В Минобороны сообщили, что удары по складам нанесли противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.