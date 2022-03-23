Минобороны показало уничтожение ангара с вооружением ВСУ управляемыми ракетами

Минобороны опубликовало кадры уничтожения управляемыми ракетами ангара с вооружением ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения ангара с украинским вооружением с помощью вертолета Ка-52 и управляемых ракет. Соответствующей видеозаписью ведомство поделилось с журналистами.

В Минобороны доложили, что удары по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) войска нанесли противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения. Удары были произведены с расстояния свыше семи километров.

Минобороны накануне также опубликовало видео с уничтожением артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня. Российские военные с помощью высокоточного оружия ликвидировали центр подготовки 132-го разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.

Президент России Владимир Путин во время обращения 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.