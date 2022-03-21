Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения центра подготовки разведбатальона под Житомиром

Российские военные уничтожили центр подготовки 132-го разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области с помощью высокоточного оружия. Соответствующие кадры журналистам показали в Минобороны.

По данным ведомства, в результате ударов Вооруженные силы России уничтожили личный состав батальона, иностранных инструкторов и наемников. Помимо этого, российские военные вывели из строя военную инфраструктуру и боевую технику.

В понедельник, 21 марта, Минобороны также сообщило об уничтожении высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования более 80 наемников и националистов на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области.

Ведомство также доложило о вытеснении подразделениями российских ВДВ бойцов националистических батальонов и Вооруженных сил Украины с окраин Киева. При отступлении они бросили в пригороде украинской столицы танки и бронетранспортеры, стрелковое вооружение и противотанковые средства, рассказали в министерстве.

Президент России Владимир Путин во время обращения 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.