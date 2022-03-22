Уничтожение артиллерийской батареи ВСУ показали на видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской артиллерийской батареи из РСЗО

Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент уничтожения артиллерийской батареи вооруженных сил Украины (ВСУ) огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кадры во вторник, 22 марта, публикует РИА Новости.

На записи показана съемка с разведывательно-ударного беспилотника российских военных, который летает над лесной местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц. Рядом также находятся грузовые машины с боеприпасами. Затем на видео показан огневой налет со стороны российской РСЗО, в результате которого позиция украинской батареи была уничтожена.

Ранее 22 марта стало известно, что Украина потеряла контроль над десятью населенными пунктами. Уточнялось, что российские войска взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, продвинувшись на шесть километров.

Еще четыре населенных пункта были взяты силами ДНР и пять — перешли под контроль народной милиции ЛНР.