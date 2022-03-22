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Cтало известно о потере Украиной контроля над 10 населенными пунктами

Минобороны России сообщило о потере Киевом контроля над 10 населенными пунктами

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Украина потеряла контроль над десятью населенными пунктами. Об этом во вторник, 22 марта, со ссылкой на заявление Министерства обороны России пишет «Интерфакс».

В военном ведомстве заявили, что российские войска взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, продвинувшись на шесть километров. Бои ведутся с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Четыре населенных пункта — Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка — были взяты силами Донецкой народной республики.

Евгения Куликова
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