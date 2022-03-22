Минобороны сообщило об уничтожении «Ночными охотниками» танков ВСУ

В Минобороны сообщили, что вертолеты «Ночные охотники» уничтожили девять танков ВСУ

Группа вертолетов Ка-52 и Ми-28Н «Ночные охотники» уничтожила девять танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группой "Ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР», — говорится в заявлении.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что подразделения Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск. В итоге были заняты населенные пункты Славное, Трудовской, Шахта челюскинцев и Марьинка.

В Минобороны добавили, что с начала проведения спецоперации на Украине в общей сложности было уничтожено 230 военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), более 1,5 тысячи танков и других боевых машин.

21 марта российское военное ведомство опубликовало видео, на котором показана захваченная при освобождении от националистических подразделений российскими военными бронетехника и вооружение ВСУ. Уточнялось, что изъятая российскими десантниками техника будет передана военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).