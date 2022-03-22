Минобороны заявило об уничтожении роты и подразделений украинских войск
Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, были заняты населенные пункты Славное, Трудовской, Шахта челюскинцев и Марьинка.
«За день в данном районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и 6 автомобилей повышенной проходимости», — говорится в заявлении.
Конашенков также сообщил, что группа вертолетов «Ночные охотники» уничтожила девять танков ВСУ, семь БМП и БТР.
Уточняется, что подразделения российских сил продвинулись на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное.