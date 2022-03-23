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Песков отреагировал на отъезд некоторых знаменитостей из России

Пресс-секретарь Путина Песков призвал не драматизировать отъезд из России некоторых звезд

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых знаменитостей из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все-таки, ну, согласитесь, что отъехавшая звезда все-таки не может сделать погоду общую. Все-таки Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать», — отреагировал представитель Кремля.

Он добавил, что люди искусства должны нести искусство зрителям и слушателям. «Вот, мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории», — заключил Песков.

Ранее, в конце февраля и в марте, об отъезде из России сообщили сразу несколько представителей культуры. Так, 21 марта стало известно, что страну покинула актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. До этого, 17 марта, о переезде в Нидерланды рассказала прима-балерина Государственного академического Большого театра Ольга Смирнова.

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Варвара Кошечкина
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